Dieses Mitglied der britischen Royals sprach als erstes über Fehlgeburt

"Wir mussten es allen sagen und es ist so, jeder weiß es – das ist das Schwerste", erzählte die Tochter von Prinzessin Anne und deren erstem Ehemann, Hauptmann Mark Phillips, später gegenüber der Sunday Times.

Damals berichtete Tindall erneut über die schmerzvolle Erfahrung, ein Kind zu verlieren, als sie enthüllte, dass sie eine zweite Fehlgeburt erlitten hatte, bevor sie mit der inzwischen zweijährigen Tochter Lena schwanger wurde. "Ich hatte eine weitere sehr frühe Fehlgeburt", erzählte Tindall im Jahr 2018. Da von der Schwangerschaft nur die wenigsten wussten, konnte das Paar diesmal aber im Privaten trauern.

Am 8. Juli 2013 verkündete der Buckingham Palace die erste Schwangerschaft von Zara Tindall. Ihre Tochter Mia Grace wurde am 17. Januar 2014 geboren. Am 18. Juni 2018 kam ihre zweite Tochter Lena Elizabeth Tindall zur Welt.