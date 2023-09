Warum die Ski-WM 2025 in Saalbach für den ÖSV ein Jackpot ist

Welche Umweltschutzmaßnahmen sind bei der WM geplant?

Die WM in Saalbach-Hinterglemm wird unter dem Label Green-Event-Salzburg firmieren. „Es waren am Zwölferkogel kaum Eingriffe in die Natur notwendig, weil wir auf schon bestehende Pisten zurückgreifen“, sagt Phleps und verweist weiters auf das Verkehrskonzept. „Die An- und Abreise mit den Skiern ist dabei ein wichtiger Teil unseres Konzepts.“

Aus Leogang, Fieberbrunn und Zell am See ist es möglich, per Gondel zur WM zu gelangen. Obendrein lässt Ski Austria mit einem Partner gerade ein neues Abfallbewirtschaftungs-Konzept entwickelt, das auch im Weltcup etabliert werden soll. „Ich gehe davon aus, dass wir eine Benchmark setzen, was die Durchführung einer Sportgroßveranstaltung im Winter betrifft“, sagt Phleps.