Vor 25 Jahren verunglückte Ulrike Maier in Garmisch

Morddrohungen

Peter Fischer war 1994 stellvertretender OK-Chef. "Vor allem die deutschen Medien haben das damals ausgeschlachtet und sehr emotional berichtet", erinnert sich Fischer. "Es ist bis zu Morddrohungen gekommen. Damals war man in vielen Dingen hilflos, weil man nicht gedacht hat, dass so etwas überhaupt passieren kann." Maiers Eltern machten auf Fischer den größten Eindruck. "Sie hat es am meisten betroffen, sie haben sich aber am fairsten verhalten."

Das Video am Sonntag soll nicht die Trauer zurückholen, sondern Maiers Erfolge zeigen. "Wir wollen an die Ulli erinnern, nicht gedenken. Sie war ein fröhlicher und netter Mensch und sie wird uns immer in Erinnerung bleiben", erklärte Fischer.

Maiers damaliger Lebensgefährte Hubert Schweighofer hatte 1994 bald nach dem Unfall die gerichtliche Auseinandersetzung mit der FIS gesucht. Man einigte sich später auf einen Fonds für die Tochter. Melanie ist heute 29 und selbst Mutter. Schweighofer hat nach einer Heirat zwei weitere Kinder bekommen, ist Pilot bei einem Bedarfsflugunternehmen und betreibt eine Skischule in Rauris. Die damaligen FIS-Renndirektoren Kurt Hoch und Jan Tischhauser leisteten kleinere Geldbeträge an die Garmischer Bergwacht. Ihre Schuld sei gering, befand das Gericht.