Nach Schlaganfall: Bob-Pilotin Beierl schreibt Karriere noch nicht ab

Die Polizistin und Juristin in spe möchte in der kommenden Saison bei guter Entwicklung im Europacup starten. "Dann wird man sehen, ob man noch einmal für Olympia angreifen kann, was aber auch geht, wenn man die nächste Saison noch reduziert fährt." Die vorolympische und die olympische Saison müsse man im Weltcup aber durchfahren. "Bis dahin mache ich mir nicht den Megastress. Wenn es geht, wäre es natürlich super, abgesehen davon, dass es für alle eine coole Geschichte ist, wenn es doch noch einmal aufgeht."

Die Spiele 2026 finden in Mailand-Cortina statt, die Bobbahn in Innsbruck-Igls könnte noch Schauplatz werden. "Das wäre natürlich die Krönung."

Schon der dritte Schlaganfall

"Ganz wichtig ist Beierl auch ein breiteres Wissen in der Bevölkerung in Sachen Gesundheit. Bei ihr selbst war der Schlaganfall sogar schon der dritte wie sich später herausgestellt hat. "Zwei waren im Kleinhirn, der letzte im Sehzentrum." Vor dem dritten habe sie schlimme Schwindelanfälle erlebt, die sie hätte anschauen lassen wollen. "Aber da war grad Covid am Höhepunkt und keine Neurologen wirklich frei. Das zipft mich schon ein bisserl an, dass man wahrscheinlich den dritten verhindern hätte können, wenn man es früher diagnostiziert."