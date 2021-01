EM-Medaille für Bobpilotin Katrin Beierl

Österreich hat einen neuen Bob-Star: Katrin Beierl, 27-jährige Pilotin aus Niederösterreich, ist in diesem Winter in der Erfolgsspur unterwegs und fährt die größten Erfolge ihrer Karriere ein. Bei der EM in Winterberg raste Beierl mit ihrer Anschieberin Jennifer Onasanya zur Bronzemedaille-

Der Jubel kannte beim Duo keine Grenzen. Denn mit dem dritten Platz auf der deutschen Bahn bestätigten die beiden nicht nur ihre aktuelle Hochform, sie bewiesen beim Großereignis auch ihre Nervenstärke. Nachdem sie schon im ersten Lauf auf Rang drei gelegen waren, verteidigten Beierl/Onasanya ihren Podestplatz auch im Finale und wurden zeitgleich mit den Deutschen Jamanka/Fiebig Dritte.