Umstrittene Premiere des Monobobs: Der Eiertanz im Eiskanal

Katrin Beierl wäre nie in den Sinn gekommen, sich jemals allein in einen Schlitten zu setzen. Ohne Partnerin ist so eine Bobfahrt nur der halbe Spaß. Hätte die Niederösterreicherin wirklich eine Solokarriere angestrebt, dann wäre sie wohl bei der Leichtathletik geblieben und hätte den Eiskanal für immer links liegen gelassen. „Denn Bobfahren ist für mich schon ein Teamsport“, sagt Beierl.