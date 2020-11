Skeletonstar Janine Flock: Kopf voraus ins Glück

Bereits bei den Spielen in Sotschi (2014) hatte die Tirolerin zu den Medaillenhoffnungen gezählt. Wenige Tage vor ihrem Einsatz erhielt das ÖOC einen Brief, in dem gedroht wurde, dass Flock in Russland entführt werde. Nachvollziehbar, dass sie im Rennen nicht ihre Bestform abrufen konnte.

Nach ihren Enttäuschungen in Sotschi und Pyeongchang treibt Flock nun vor allem die Sehnsucht nach einer Olympiamedaille an. Geld kann für einen Skeletonpiloten keine Motivation sein: Für ihre zwei Siege in Sigulda erhielt sie keinen Cent. „Aber dafür mach’ ich den Sport nicht.“