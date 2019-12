Warum Skeleton-Star Janine Flock fünf Kilo zugenommen hat

Als Leichtgewicht unter den Pilotinnen stand die Europameisterin vor der Wahl: Entweder die notwendigen Zusatzgewichte direkt am Schlitten anbringen, was gerade beim wichtigen Startmanöver eine enorme Erschwernis mit sich bringt. Oder aber selbst an Muskelmasse zulegen. Flock entschied sich für Zweiteres, und sie ist überzeugt, langfristig davon profitieren zu können.

Im Moment machen der Rumerin die fünf Kilo Zusatzballast freilich noch ein wenig zu schaffen. Zwar ist sie jetzt körperlich in der Lage, wieder neue persönliche Startrekorde zu erzielen, allerdings machen sich die Kilos auch in der Bahn bemerkbar. Das Verhalten des Schlittens hat sich dadurch genauso verändert wie die Linienwahl: „Dieses Mehr an Gewicht muss in der Bahn bei Geschwindigkeiten bis 140 km/h natürlich auch richtig gelenkt werden.“