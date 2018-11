Zwischen Trauma und Wirklichkeit: Flock startet wieder durch

Die Winterspiele in PyeongChang hätten die Krönung ihrer erfolgreichen Karriere werden sollen. Als Führende nach drei von vier Fahrten schien Flock eine Medaille sicher, bei ihrem Finallauf sahen im ORF mehr Leute zu als bei jedem anderen Bewerb in Südkorea. Doch am Ende wurde die Tirolerin noch auf den vierten Rang durchgereicht, von der ersehnten Medaille trennten Flock zwei Hundertstelsekunden. „Klar tut’s noch weh“, sagt die 29-Jährige, „aber ich verbinde heute damit mehr positive als negative Erinnerungen.“

Auf alle Fälle haben die Ereignisse in PyeongChang die Kämpfernatur in ihr geweckt. Wer weiß, ob sie heute überhaupt noch im Eiskanal wäre, wenn sie in Südkorea tatsächlich den großen Erfolg eingefahren hätte. „Dieser vierte Platz ist mein Antrieb. Ich will in vier Jahren bei Olympia die Medaille holen“, sagt Janine Flock, als sie am Mittwoch von den Kindern der Neuen Mittelschule Zirl nach ihren Zielen gefragt wird.

Dass in den Bob- und Skeletonverband nun endlich Ruhe eingekehrt ist, die Differenzen mit Funktionären ausgeräumt sind und ihr Freund Matthias Guggenberger ihr seit Sommer als Coach zur Seite steht, hat die 29-Jährige aber erst richtig zum Weitermachen bewogen. „In dieser Konstellation macht es einen Sinn“, erklärt die Tirolerin.