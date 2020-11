Historischer Erfolg: Erster Podestplatz für Bobpilotin Katrin Beierl

Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, da die Vorbereitung auf den Weltcupauftakt alles andere als optimal lief. Die Österreicherinnen waren mit dem Auto 20 Stunden lang nach Lettland gereist, dort wartete gleich einmal eine Hiobsbotschaft auf das Team. Einige Mitglieder der österreichischen Abordnung wurde positiv auf Covid getestet, weshalb der heimische Verband die Herrenteams nach Österreich zurück schicken musste.

Am Ende fehlte gar nicht einmal so viel auf den Sieg. Die deutsche Paarung Jamanka/Mark lag nur 13 Hundertstelsekunden vor Beierl. Am kommenden Wochenende wartet ein weiterer Weltcup in Sigulda.