Perfekter Winterstart: Skeletonstar Janine Flock gewinnt in Sigulda

Der Weltcup in Sigulda ist für Janine Flock so etwas wie das zweite Heimrennen. Seit eineinhalb Jahren hat die Tirolerin eine Trainingsgemeinschaft mit den lettischen Skeleton-Stars Martins und Tomass Dukurs, die von Flocks Lebensgefährten Matthias Guggenberger betreut werden. "Ich profitiere extrem davon", sagt die Österreicherin.

Nach dem Auftakt nach Maß ist Janine Flock auch die große Favoritin beim zweiten Saisonrennen, das in einer Woche ebenfalls in Sigulda stattfinden wird. Danach stehen zwei Weltcupbewerbe auf der echten Hausbahn in Innsbruck-Igls auf dem Programm.