Janine Flock und ihre glückliche Eiskanal-Ehe

„Gold, Silber und Bronze bei der EM, dazu die große Kristallkugel bei den Herren und 15 Podestplätze in acht Rennen.“ Wie auf Knopfdruck kann Guggenberger die fette Ausbeute des Trios aufsagen. Das ist eine ungewöhnliche Dominanz für die umkämpfteste aller Eiskanal-Disziplinen. Im Kunstbahnrodeln und im Bobsport mischen bei Weitem nicht so viele Nationen mit wie im Skeleton, in dem die Medaillengewinner in den letzten Jahren aus vier Kontinenten ( Europa, Asien, Nordamerika, Australien) kamen – so international ist sonst kaum ein Wintersport.