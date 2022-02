Chinas Olympia-Superstar Eileen Gu: Zwischen Verehrung und Hass

Fast um zu unterstreichen, dass China nicht nur die Heimat ihrer Mutter, sondern auch ihre ist, verriet sie vor dem Big Air in Peking: "Von der Rampe ganz oben kann man mein Haus sehen." Ihr Haus? Das steht doch in Kalifornien? Doch Gu wird nicht müde zu betonen, dass sie als Kind in den Ferien immer mehrere Monate in China war. Sie spricht Mandarin und Englisch perfekt, eignet sich für beide Nationen als Vorzeigeathletin.

Mehr zu holen ist wohl aber in China. Denn dort ist sie eine von wenigen Goldfavoritinnen. So hat sie wohl auch aus wirtschaftlichen Interessen die Seiten gewechselt. Die Vermarktung in China kennt seit ihrem Wechsel keine Grenzen.