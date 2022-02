Snowboard-Star Shaun White bei Abschied von Olympia Vierter

Kein Athlet hat den Snowboardsport weltweit so geprÀgt wie der Junge aus Kalifornien mit seinen roten Haaren. Heute, mit 35 Jahren, ist er ein Routinier des Sports, er ist seit fast drei Jahrzehnten im Business. Dass er trotz seines Alters bei den hÀrtesten Bewerben immer noch ganz vorne mitfahren kann, hat er heute abermals bewiesen. "Am meisten stolz bin ich darauf, dass ich in einem Sport, der sich stÀndig verÀndert, so lange an der Spitze geblieben bin", sagte White in dem Interview.