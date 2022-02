Importierter Olympia-Erfolg? Wie China für die Heimspiele aufrüstete

Wie hoch und teilweise auch unrealistisch die Erwartungen waren, erklärt der Schweizer Alpin-Trainer Patrice Morisod. Der wurde von den Bossen des chinesischen Skiverbandes 2018 gefragt, wie viele Medaillen er den Athleten zutraue. Die Antwort des früheren Didier-Cuche-Trainers Morisod: "Vielleicht können diese Leute eines Tages als Skilehrer oder Trainer arbeiten. Aber sie werden sicher nie Edelmetall bei Welt-Titelkämpfen gewinnen." Das Ergebnis: Morisod bekam den Job nicht.

Kämpfer, Turner, Quereinsteiger

In manchen Sportarten ging es um Medaillen. In anderen darum, dass überhaupt ein Chinese am Start stehen wird. Trainer wie der Finne Kojonkoski (seine zukünftigen Skispringer kamen vor allem aus einer Kampfkunstschule) oder der frühere deutsche Skirennläufer Michael Brunner (dessen Aspiranten Turnen, Kung Fu, Tanz oder Leichtathletik betrieben) hatten es mit Quereinsteigern zu tun. Bekannte europäische Namen findet man auch im Bobsport, wo der beispielsweise vierfache deutsche Olympiasieger André Lange trainiert, oder im Biathlon, wo das norwegisch-weißrussische Ehepaar Ole Einar Bjørndalen und Darja Domratschewa tätig wurde.