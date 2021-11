Wie clever und gnadenlos Katar den Weltsport einkauft

Dieser Sonntag, der 21. November, markiert einen weiteren Höhepunkt in den Bestrebungen des Wüstenstaates, der Welt zu zeigen, wozu er im Stande ist. Doch das Datum hat nicht wegen der Formel 1 Symbolcharakter. In exakt einem Jahr wird in dem Land, kaum größer als Oberösterreich, die Fußball-WM angepfiffen.

Erst dann blickt wirklich die gesamte Welt an den Persischen Golf. Alles, was davor geschah, diente als Test. Und Testmöglichkeiten gab es einige in den vergangenen 10 bis 15 Jahren. Kaum ein anderes Land der Welt kann im selben Zeitraum eine vergleichbar imposante Liste an Weltsportveranstaltungen vorlegen. An der Infrastruktur liegt es zunächst nicht unbedingt, dass Katar die Zuschläge für all diese prestigeträchtigen Events bekommt. „Das Einzige, was die haben, ist Geld“, sagte auch der spanische Leichtathletik-Boss einst, als sein Land den Bieterwettstreit um die WM 2019 verlor.