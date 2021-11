Ein Stadion kommt dem österreichischen Sportfan bekannt vor: Das Al Janoub Stadion in Al Wakra im Süden der Stadt wurde von der 2016 verstorbenen Zaha Hadid geplant, Architektin etwa der Bergisel-Schanze in Innsbruck. Das Stadion bei Doha erinnert an die Form einer Muschel – eine Reminiszenz an die Perlentaucher-Vergangenheit der Stadt.

Die Innenseite ist einem Boot nachempfunden. Das Stadion ist unter Mitverantwortung der Porr zwischen 2016 und 2019 entstanden. Rund 60 Spiele wurden hier seither schon gespielt. Auch der technische Direktor der österreichischen Baufirma, Peter Haas, hat sich hier schon Spiele angesehen. Die Atmosphäre in dem derzeit 40.000 Zuschauer fassenden Stadion (nach der WM wird auf 20.000 reduziert) sei "sehr gut", sagt der Österreicher. "Anders. Arabisch. Viel Musik", fügt er hinzu.