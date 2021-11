Warum Fans für die Fußball-WM in Katar keine Hotels buchen können

Die „Blockade“ hat einen organisatorischen Hintergrund, weil 32 Teams auf einem so kleinen Raum wie noch nie Unterschlupf finden müssen. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe, vergleicht: „Bei der letzten WM 2018 in Russland hatte man das Angebot auf einer ganz anderen Fläche und in vielen verschiedenen Städten.“ In Katar konzentriert sich alles auf die Hauptstadt Doha und im entferntesten Sinne auf den Stadtrand.