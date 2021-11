WM-Stadien in Katar: Frauen erlaubt, Bier nicht

Wer sich bei den warmen Temperaturen mit einem frischen Bier abkühlen will, muss wohl größtenteils enttäuscht werden: Alkohol ist in dem streng islamischen Land grundsätzlich verboten. Doch die Veranstalter entschieden sich, den Gästen entgegenzukommen. Schon jetzt kann man in den Hotelbars Bier, Wein und andere alkoholische Getränke kaufen – zu entsprechend hohen Preisen allerdings. So kostet ein kleines Bier in der Flasche in der Bar einer großen Hotelkette in Doha etwa neun Euro. Noch teurer kommt zum Beispiel ein Achterl Rotwein, für das man schon mal um die 20 Euro zahlen muss.

Während der Klub-WM 2020 wurde nicht nur in den Hotels, sondern auch in den Fanzonen Alkohol ausgeschenkt. Die Stadien blieben aber streng alkoholfrei. Die Letztentscheidung, wie bei der Weltmeisterschaft mit dem Alkohol umgegangen wird, ist noch nicht gefallen.

Frauen