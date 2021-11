Ein Jahr vor der Fußball-WM: Zu Besuch in Katar

Der Sommer ist die Hölle. „So heiß und schwül, dass du rund um die Uhr Brot backen könntest – ohne Ofen“, schildert Martin Schnider, Hoteldirektor des Mandarin Oriental in Doha. Dezember, Jänner und Februar gelten als perfekte Monate für die Bewohner Katars – man kann außerhalb der klimatisierten Wohnungen, SUVs und Malls durchatmen. Alle auf einmal scheinen dann an die frische Luft zu strömen, was den abendlichen Mega-Wochenend-Stau im Souq Waqif der Hauptstadt erklärt. Menschenknäuel schieben sich in Stop-and-go-Manier durch das Gassengewirr, um den Hunger zu stillen. Ein Imbiss lockt mit Kamelfleisch, während andere Lokale allgemeiner mit „aserbaidschanischer, libanesischer und syrischer Küche“ um Kundschaft werben. Überall bilden sich Schlangen, vor einem orientalischen Fast-Food-Laden genauso wie vor den bis auf die Augen vollverschleierten Frauen, die Nutella-Crêpes zubereiten.

Auch sonst tobt im populärsten Souk das pralle, nahöstliche Leben. Männer üben sich im Multitasking, starren auf ihre Mobiltelefone und nuckeln an der Wasserpfeife. Gerüche mischen sich, manche undefinierbar, manche süßlich schwer: Die „Perfumes Palaces“ lassen grüßen. Dutzende Läden bieten die immer gleichen Gewürze, Schuhe, Taschen, Stoffe an. Schnäppchenjäger stehen vor kniffligen Fragen: Welcher Schmuck ist billiger Tand und welcher zeugt von Verstand? Die traurigste Adresse für sensible Europäer ist der Vogelmarkt: Auf engstem Raum sind die Tiere zusammengepfercht, ein bemitleidenswertes Gepiepse und Geschnatter erfüllt die laue Luft.