Warum sich in Katar trotz Reformen die Situation der Arbeiter kaum bessert

"Kafala" - moderne Leibeigenschaft

Arbeitsmigranten gibt es in Katar schon seit der frühen Aufbauphase des Landes, erklärt Ronny Blaschke, der sich als Autor und Journalist mit Sport in Autokratien beschäftigt, in seinem Buch „Machtspieler“. Seit den Neunzigern kommen sie vermehrt aus Indien, Bangladesch und Pakistan.

Einmal angeworben, erhalten sie in Katar einen „Kafala“, eine Art Bürgen, der sich einerseits um ihren Aufenthalt kümmert, andererseits aber oft auch ihre Pässe einsammelt. Die Einwanderer sind in der Folge vom Kafala abhängig, „Einreise, Aufenthalt und Ausreise sind zur Gänze an diese Person gebunden“, erklärte Max Tunon, Leiter der UN-Arbeitsrecht-Organisation ILO in Doha bei einem Besuch von Außenminister Michael Linhart im Oktober. An einen Jobwechsel war für Arbeitsmigranten deshalb lange gar nicht zu denken.

In Europa haben die meisten über dieses Kafala-System erst im Zuge der WM-Baustellen erfahren. Dass es nicht nur in Katar, sondern in der gesamten Golfregion angewandt wird, drang in den Berichten oft gar nicht durch.