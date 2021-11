Wechselbäder in der Wüste: Als Katar noch belächelt wurde

Katar, Katar, Katar, Katar: Handball-WM, Leichtathletik-WM, am Sonntag Formel-1-WM und 2022 die Fußball-WM. Die Ballung an Sport-Großereignissen animiert zu einem Blick zurück, als das kleine gasreiche Land nur als neutraler Boden für politisch heikle Spiele diente, die sonst niemand wollte.

So am 1. 4. 2004: In protzig-breiten Lederfauteuils ließen sich im Al-Wakra-Stadion von Doha Scheichs formatfüllend nieder. Obwohl sich außer ihnen nur Journalisten auf die Tribüne verirrten, kam dem Spiel sportpolitische Bedeutung zu. Ein Österreicher geriet in den Schwenkbereich der TV-Kameras. Zumal Alfred Riedl Palästinas Nationalelf in ihrem allersten WM-Quali-Match coachte, ohne davor (und danach) je in Palästina gewesen zu sein.