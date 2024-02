Kurzzeit-Ministerin Hackl: "Ich suche das politische Milieu nicht"

Am besten beides. Eine gelungene Übung war schon sehr erleichternd. Das fühlt sich toll an.

Ihnen ist aber schon aufgefallen, dass das so wie bei Ihnen in Österreich nicht häufig passiert?

Ich bin bei keiner Partei. So plakativ aufgezählt bildet das meine Haltung ab: Ich war immer dort, wo ich etwas leisten konnte und auch Spaß an der Arbeit hatte. Offenbar gab es unter mehreren Parteifarben eine Wertschätzung für mein Tun.

Karriere Hackl studierte BWL in Wien, promoviert wurde sie an der Uni St. Gallen. 2012 wurde sie bei der ÖBB Assistentin von Vorstand Christian Kern, stieg später selbst in den Vorstand auf, war parteifreie Expertin der Bundesregierung Kurz I und ist seit 2019 CEO der Austro Control.

Privat Valerie Hackl, geboren 1982 in Wien, war mehrfache Österreichische Staatsmeisterin in rhythmischer Sportgymnastik, sowie EM- und WM-Teilnehmerin. Sie ist mit dem ehemaligen „Die Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak liiert.

Sie sind in Führungspositionen tätig: Welche Eigenschaft aus Ihrem sportlichen Leben hilft jetzt?

Wenn man mit sechs Jahren anfängt, und sich das so entwickelt wie bei mir, wird man sehr zielstrebig, leistungsbewusst und diszipliniert. Ich wäre nicht jung in höhere Positionen gekommen, wenn ich das nicht in mir drinnen hätte. Ich muss mich sehr anstrengen, um etwas ganz locker anzugehen. Dazu kommt eine Leidensbereitschaft. Aber die Erfolge lohnen immer: Bei Austro Control habe ich 2019 eine teure, unpünktliche Flugsicherung übernommen. Heute sind wir effizienter, günstiger und eine der pünktlichsten Flugsicherungen in Europa.

Das würde gut zur Politik passen.

Man muss es nicht übertreiben. Ich bin froh, dass es Politiker gibt und sie diese Arbeit machen.