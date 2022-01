Schauspieler Manuel Rubey: "Tennis lehrt die Einsamkeit des Lebens"

Wie oft spielen Sie denn?

Wenn ich es schaffe, dann mehrmals die Woche. Im Unterschied zum Laufen ist Tennisspielen für mich keine Überwindung, sondern ich freu mich schon Tage vorher darauf. Es spielt dann gar keine Rolle, ob ich verkatert bin oder die halbe Nacht wach war.

Stehen Sie – etwa bei den Australian Open - nachts auf, um Tennis zu schauen?

Vielleicht ab einem Semifinale. Vorher nicht, ich schlafe grundsätzlich eher schlecht, da nehme ich, was geht. Was ich aber manchmal tue ist alte Partien auf youTube nachschauen. Und mitunter nehme ich mir Matches auf und werfe sie am nächsten Morgen im Büro zum Frühstück an die Wand. Vorausgesetzt, ich weiß noch nicht, wer gewonnen hat.

Wie erklären Sie jemanden, der keine Ahnung vom Tennis hat, was genau Sie daran fasziniert?

Allein die Tatsache, dass Du bei jedem einzelnen Schlag 20 und noch mehr Möglichkeiten hast, alles falsch zu machen, ist faszinierend. Die Biografie von John McEnroe ist eine Künstler-Biografie. Dieses Buch kannst Du lesen, Du musst nichts von Tennis verstehen – und Du wirst ihn dennoch lieben.

Wer ist für Sie der GOAT, also der „Greatest Of All Time“?

Ich glaube Roger Federer. Ich habe einmal irgendwo die kluge Feststellung gelesen „Federer ist ein Künstler, der auch kämpfen kann. Nadal ist ein Kämpfer, der auch Künstler ist.“

Dann lassen Sie uns über 2008 reden. Da trafen Federer und Nadal im Wimbledon-Finale aufeinander, Nadal hat Federer in seinem „Wohnzimmer“ geschlagen…

…und ich finde das völlig in Ordnung. Wenn ich mich entscheiden muss, dann bin ich ganz klar im Team Federer. Aber ich verstehe den Nadal so gut. Dass er sich in den Tunnel bringen muss, all seine Ticks…