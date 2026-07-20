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Tennis

Ofner in Kitz: „So ein Match bleibt ewig in Erinnerung“

Sebastian Ofner spricht am Rande des Generali Open über seinen Auftaktgegner, der ihm die bitterste Niederlage zugefügt hat. Lukas Neumayer ist bereits ausgeschieden.
Harald Ottawa
20.07.2026, 14:42

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Ist gewarnt: Sebastian Ofner

Es war wohl seine bitterste Niederlage. Ausgerechnet in Kitzbühel wurde Sebastian Ofner erneut der Slowake Alex Molcan zugelost (Dienstag, 3. Partie nach 11 Uhr). Richtig, Tennisfans wissen: „Da war doch was!“. 2023 führte Ofner schon 6:4,5:0 und hatte zwei Matchbälle, ehe er noch 6:7 im dritten Satz scheiterte.

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„Ich kann mich an das Match erinnern, aber es ist eine ganz andere Situation. Wenn du so  ein Match verlierst wie damals, das bleibt in Erinnerung“, sagt Ofner. Er kenne Molcan sehr gut, und wisse wie dieser spielt. Aus dieser Erfahrung „mitnehmen“ kann er aber nichts, außer „dass ich die größte Führung in meiner Karriere gehabt habe und dann noch verloren habe.“

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Von der Form her fühlt sich Ofner gut, auch wenn es über die Saison hinweg vielleicht an der erwünschten Konstanz fehlte. „Kitz gibt nochmals einen richtigen Push. Es wäre gut, wenn ich da eine gute Leistung zeige, und die dann auch für das restliche Jahr mitnehmen kann.“

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Wenig mitnehmen kann Lukas Neumayer. Der Salzburger unterlag in der 1. Runde dem Kitzbühel-Spezialisten Yannik Hanfmann 6:7, 4:6. Der Deutsche stand beim Generali Open 2020 im Endspiel und erreichte zudem zweimal das Halbfinale. Neumayer ist schon voll auf den Davis Cup im Wiener Prater Mitte September eingestellt. „Ich werde weiter auf Sandplatz spielen.“

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