Noch jünger als Lilli Tagger: Die jüngsten Siegerinnen im Tennis

Kristina Liutowa ist der Durchmarsch gelungen. Die Russin überstand in Memphis die Qualifikation, stürmte bis ins Finale und besiegte dort die Tschechin Darja Vidmanova 1:6, 6:1, 6:3. Die 16-Jährige ist damit die jüngste Siegerin eines WTA-Turniers seit Coco Gauff 2019 in Linz. In der Weltrangliste wird sie von Rang 229 mehr als hundert Positionen nach oben klettern. Es gab aber einige Spielerinnen, die bei ihrem ersten Sieg auf der WTA-Tour noch jünger waren.

Tracy Austin

Die Amerikanerin war erst 14 Jahre und 28 Tage alt, als sie 1977 in Portland ihr erstes Turnier gewann, und sie ist bis heute die jüngste Siegerin auf der WTA-Tour. Austin galt als Wunderkind, sie gewann 1979 mit 16 Jahren die US Open und führte von 7. Juli bis zum 17. November 1980 auch die Weltrangliste an. Doch aus einer langen Karriere wurde nichts, wegen anhaltender gesundheitlicher (Rücken-)Probleme musste sie mit nicht einmal 21 Jahren zurücktreten. Ein Comebackversuch mit 26 Jahren misslang.

Kathy Rinaldi

Die Frau aus Florida wurde 1981 Profi und gewann in Kyoto im Alter von 14 Jahren, 6 Monaten und 24 Tagen ihr erstes Turnier. Drei weitere Turniersiege sollten folgen, in der Weltrangliste kletterte sie bis auf Rang 7. 1997 beendete sie mit 30 Jahren ihre Karriere.

Andrea Jaeger

Mit 14 Jahren 7 Monaten und 14 Tagen gewann Andrea Jaeger 1980 das Turnier in Las Vegas. Nach Siegen über Chris Evert und Martina Navratilova erreichte sie Rang zwei der Weltrangliste. Eine Schulterverletzung beendete ihre Karriere mit nur 20 Jahren. 2006 wurde sie Nonne der anglikanischen Kirche, 2009 trat sie aus dem Orden wieder aus.

Jennifer Capriati

Eine große Karriere machte Jennifer Capriati. Mit 14 Jahren, 6 Monaten und 29 Tagen gewann sie 1990 das Turnier in Puerto Rico. In der Folge holte sie den Olympiatitel 1992 in Barcelona nach einem Finalsieg über Steffi Graf und drei Grand-Slam-Titel. 17 Wochen war sie die Nummer 1 der Weltrangliste, mehr als 10 Millionen Dollar hat sie an Preisgeld verdient. Doch Capriati machte auch negative Schlagzeilen. 1993 wurde sie beim Ladendiebstahl erwischt, ein Jahr später wegen des Besitzes von Marihuana inhaftiert. 2013 wurde sie von ihrem Ex-Freund wegen Körperverletzung angezeigt.

Martina Hingis

Die Schweizerin ist die jüngste Siegerin eines Grand-Slam-Turniers. Mit 16 Jahren und 177 Tagen triumphierte sie 1997 bei den Australian Open. Insgesamt gewann sie 38 Einzel-Titel und sie stand 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Ihre Karriere beendete sie 2017 mit 37 Jahren.