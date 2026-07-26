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Tennis

Von Schett bis Tagger: Das sind Österreichs Turniersiegerinnen

Nach 4.753 Tagen bescherte Lilli Tagger Österreichs Frauen-Tennis wieder einen Turniersieg auf der WTA-Tour. Auf welchen Spuren wandelt die Osttirolerin?
Christoph Geiler
26.07.2026, 18:00

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Eine Tennisspielerin beißt in ihren Tennisschläger.

Lilli Tagger war ein kleiner Stöpsel und lernte gerade das Tennis-ABC, als die letzte Österreicherin vor ihr auf der WTA-Tour einen Turniersieg feierte. 4.753 Tage liegen zwischen dem Erfolg von Yvonne Meusburger in Bad Gastein (2013) und Taggers jüngstem Triumph in Prag.

Meilenstein für Lilli Tagger: Mit dem ersten Turniersieg in die Top-50
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Tamira Paszek ist bis heute die jüngste österreichische Turniersiegerin auf der WTA-Tour. Bei ihrem ersten Erfolg war die Vorarlbergerin 2006 15 Jahre jung

Meusburger ist eine von insgesamt neun Österreicherinnen, die sich auf der WTA-Tour in die Siegerliste eintragen konnten. Angeführt wird diese rot-weiß-rote Frauenriege von Barbara Schett (3 Turniersiege), die auch die topplatzierte heimische Spielerin in der Weltrangliste war (7).

Zwei österreichische Turniersiegerinnen: Patricia Wartusch (li.) und Judith Wiesner

Zwei österreichische Turniersiegerinnen: Patricia Wartusch (li.) und Judith Wiesner

Barbara Paulus gewann sogar sechs Turniere und war 1996 immerhin die Nummer 10 der Welt. Zur gleichen Zeit wurde Judith Wiesner im Ranking als 12. geführt, die Salzburgerin ist fünffache Turniersiegerin.

Mit Sybille Bammer (ehemals Nr. 19) machte Lilli Taggers Trainerin Francesca Schiavone einst in Prag schlechte Erfahrungen: Die Italienerin verlor 2009 das Endspiel gegen Bammer.

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Drei Erfolge auf WTA-Niveau hat Tamira Paszek, die bereits mit 15 Jahren ihr erstes Turnier gewann, zu Buche stehen. Die Tirolerin Patricia Wartusch gewann zwei Mal. Auch Petra Huber bejubelte einen Erfolg auf der höchsten Turnierebene der Frauen. 

Huber, die Tochter des früheren KURIER-Sportchefs Josef „Pepi“ Huber, schrieb 1986 als erste österreichische Turniersiegerin Geschichte.

Lilli Tagger
kurier.at, cg  | 

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