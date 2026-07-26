Von Schett bis Tagger: Das sind Österreichs Turniersiegerinnen
Lilli Tagger war ein kleiner Stöpsel und lernte gerade das Tennis-ABC, als die letzte Österreicherin vor ihr auf der WTA-Tour einen Turniersieg feierte. 4.753 Tage liegen zwischen dem Erfolg von Yvonne Meusburger in Bad Gastein (2013) und Taggers jüngstem Triumph in Prag.
Meusburger ist eine von insgesamt neun Österreicherinnen, die sich auf der WTA-Tour in die Siegerliste eintragen konnten. Angeführt wird diese rot-weiß-rote Frauenriege von Barbara Schett (3 Turniersiege), die auch die topplatzierte heimische Spielerin in der Weltrangliste war (7).
Barbara Paulus gewann sogar sechs Turniere und war 1996 immerhin die Nummer 10 der Welt. Zur gleichen Zeit wurde Judith Wiesner im Ranking als 12. geführt, die Salzburgerin ist fünffache Turniersiegerin.
Mit Sybille Bammer (ehemals Nr. 19) machte Lilli Taggers Trainerin Francesca Schiavone einst in Prag schlechte Erfahrungen: Die Italienerin verlor 2009 das Endspiel gegen Bammer.
Drei Erfolge auf WTA-Niveau hat Tamira Paszek, die bereits mit 15 Jahren ihr erstes Turnier gewann, zu Buche stehen. Die Tirolerin Patricia Wartusch gewann zwei Mal. Auch Petra Huber bejubelte einen Erfolg auf der höchsten Turnierebene der Frauen.
Huber, die Tochter des früheren KURIER-Sportchefs Josef „Pepi“ Huber, schrieb 1986 als erste österreichische Turniersiegerin Geschichte.
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