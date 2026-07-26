Meilenstein für Lilli Tagger: Mit dem ersten Turniersieg in die Top-50

An den 26. Juli 2026 wird sich Lilli Tagger ihr Leben lang erinnern. Denn erscheint zum ersten Mal ihr Name in der Siegerliste eines Turniers auf der WTA-Tour auf. Mit 18 Jahren gewann die Lienzerin am Sonntag ihr erstes Turnier im Erwachsenen-Tennis und gab erneut eine Probe ihres Talents ab.

Tagger besiegte im Finale des WTA-250-Turniers in Prag die 24-jährige Ukrainerin Daria Snigur mit 7:6, 6:2 und wird in der Weltrangliste die Top-50 erreichen - erstmals in ihrer noch so jungen Karriere.

Im Finale von Prag zeigte Tagger, warum ihr eine große Karriere vorhergesagt wird. Trotz ihres so jungen Alters hat sie bereits alles, um einmal auch eines der ganz großen Turniere gewinnen zu können. Tagger beeindruckte mit ihrem Aufschlag, mit ihrem Tempo und: Für ihre einhändige Rückhand wird sie sowieso einmal einen Waffenschein lösen müssen. Wie einst Dominic Thiem sorgt sie mit dem Paradeschlag immer wieder für Staunen bei den Zuschauern und Entsetzen bei ihrer Gegnerin.