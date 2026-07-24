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Tennis

Die Entry-List ist da: Doch ein Österreicher im Hauptbewerb der US Open

Drei Österreicherinnen stehen fix im Hauptbewerb der US Open, der am 31. August startet. Aber auch ein ÖTV-Herr ist nun doch fix dabei.
Harald Ottawa
24.07.2026, 10:11

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Am 31. August startet der Hauptbewerb der US Open

Der Cut für die US Open ist nun fixiert. Gleich drei österreichische Frauen stehen im Hauptbewerb: Anastasia Potapowa, Lilli Tagger und Sinja Kraus schon auf den Einsatz in New York City freuen. Julia Grabher ist relativ knapp draußen, muss daher zu 90 Prozent in die Qualifikation, sollten nicht ungewöhnlich viele Spielerinnen noch absagen.

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Bei den Männern sah es vor kurzem so aus, als müssten alle Österreicher in die Qualifikation. Nun ist aber doch einer fix im Hauptbewerb, einer, der derzeit noch gar nicht spielt. Filip Misolic, der wegen einer überstandenen Fersenverletzung wieder voll trainiert, feiert damit sein Debüt beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

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Im vergangenen Jahr hatte der Steirer gepokert, auf die Qualifikation verzichtet und dann auch nicht mehr in den gehofften Hauptbewerb gerutscht. Im Ranking ist Misolic, der sein letztes Match im Februar bestritt, nicht mehr in den Top 400. 

Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler werden die Quali bestreiten. 

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