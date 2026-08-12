Cincinnati Kid: Lilli Tagger setzt ihren Erfolgslauf in den USA fort

Nach ihrem ersten WTA-Titel in Prag und einer kurzen Verschnaufpause ist Lilli Tagger nun beim Masters-Turnier in Cincinnati im Einsatz. Die erst 18-jährige Osttirolerin setzte dort in der ersten Quali-Runde ihren Erfolgslauf fort.

Die topgesetzte Tagger besiegte die Chinesin Zhu Lin nach einem Fehlstart mit 3:6 6:1 6:1. Im Kampf um einen Platz im Hauptfeld des Großevents in Ohio trifft sie auf die US-Amerikanerin Robin Montgomery, die die Vorarlbergerin Julia Grabher mit 4:6 7:5 6:3 bezwang. Bei den US Open steht Tagger ab 30. August fix im Hauptbewerb.

Das gilt auch für Sinja Kraus, die in der Cincinnati-Quali zum Auftakt die Spanierin Marina Bassols Ribera mit 6:4 6:3 schlug.

Ofner ausgeschieden Ausgeschieden in der Cincinnati-Qualifikation ist Sebastian Ofner. Österreichs Nummer eins musste sich dem argentinischen Sandplatz-Routinier Marco Trungelliti mit 4:6,6:4,7:6(4) geschlagen geben und verlor schon wie in Montreal frühzeitig.