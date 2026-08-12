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Tennis

Cincinnati Kid: Lilli Tagger setzt ihren Erfolgslauf in den USA fort

Lilli Tagger gewann in der Qualifikation für das Masters-Turnier in Cincinnati nach Startproblemen ihr Auftaktmatch. Auch Sinja Kraus gewann, Julia Grabher und Sebastian Ofner scheiterten.
Harald Ottawa
12.08.2026, 09:41

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Gelungener Auftakt in den USA: Lilli Tagger

Nach ihrem ersten WTA-Titel in Prag und einer kurzen Verschnaufpause ist Lilli Tagger nun beim Masters-Turnier in Cincinnati im Einsatz. Die erst 18-jährige Osttirolerin setzte dort in der ersten Quali-Runde ihren Erfolgslauf fort. 

Meilenstein für Lilli Tagger: Mit dem ersten Turniersieg in die Top-50

Die topgesetzte Tagger besiegte die Chinesin Zhu Lin nach einem Fehlstart mit 3:6 6:1 6:1. Im Kampf um einen Platz im Hauptfeld des Großevents in Ohio trifft sie auf die US-Amerikanerin Robin Montgomery, die die Vorarlbergerin Julia Grabher mit 4:6 7:5 6:3 bezwang. Bei den US Open steht Tagger ab 30. August fix im Hauptbewerb. 

Von Schett bis Tagger: Das sind Österreichs Turniersiegerinnen

Das gilt auch für Sinja Kraus, die in der Cincinnati-Quali zum Auftakt die Spanierin Marina Bassols Ribera mit 6:4 6:3 schlug. 

Aufschwung beim Nachbarn: Ofner ist deutscher Meister

Ofner ausgeschieden

Ausgeschieden in der Cincinnati-Qualifikation ist Sebastian Ofner. Österreichs Nummer eins musste sich dem argentinischen Sandplatz-Routinier Marco Trungelliti mit 4:6,6:4,7:6(4) geschlagen geben und verlor schon wie in Montreal frühzeitig. 

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Lilli Tagger
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