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Tennis

Ohne Superstars bei den US Open? Ein Grand Slam ohne Sinner und Alcaraz droht

Nach Carlos Alcaraz muss auch Jannik Sinner um einen Start bei den US Open bangen. Durchaus wahrscheinlich, dass beide Superstars der vergangenen Jahre fehlen werden.
Harald Ottawa
10.08.2026, 11:39

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Knieverletzung: Jannik Sinner

Wann Carlos Alcaraz zurückkommt, ist noch unsicher. Ein Antreten bei den US Open, wo am 30. August der Hauptbewerb startet, ist mehr als nur unsicher, für das Masters-Turnier in Cincinnati nächste Woche hat der Spanier bereits abgesagt. Nun bangt auch sein großer Konkurrent der vergangenen Jahre nun um eine Teilnahme im Big Apple. 

Comeback geplatzt: Tennis-Star Alcaraz mit Absage in Cincinnati

Jannik Sinner fehlt nicht nur derzeit in Montreal, sondern sagte aufgrund von massiven Knieproblemen auch für Cincinnati ab, wo das zweite große Vorbereitungsturnier für die US Open über die Bühne geht.  Der Italiener hat das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, das er 2024 gewinnen konnte, aber noch im Programm.

Mit Fortschreiten der Zeit sieht es aber nicht zwingend besser aus. „Obwohl ich mit meinem Ärzteteam intensiv daran arbeite, muss ich akzeptieren, dass ich noch nicht bereit bin, an Wettkämpfen teilzunehmen“, zeigte sich der Weltranglisten-Erste zuletzt frustriert. Sogar im Umfeld zweifeln einige, dass sich eine Teilnahme noch ausgeht. 

Wimbledon-Sieger Sinner: „Ich habe sehr viel geopfert“

So könnte der Weg frei für den French-Open-Sieger Alexander Zverev sein. Der Deutsche ist fit, aber nicht in Form, scheiterte in Montreal bereits an der niederländischen Auftakthürde Tallon Griekspoor. 

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