Sensationelles in Montreal: Die Jugend schreibt Tennis-Geschichte

Beim Masters-Turnier in Montreal wurden wegen Regens alle Viertelfinalspiele auf Dienstag verschoben. Aber Tennis-Geschichte wurde schon vorher geschrieben.

Zum ersten Mal stehen bei einem ATP-Turnier acht Spieler im Viertelfinale, die alle in den 2000er-Jahren geboren wurden.

Der bisherige Rekord war erst vor drei Wochen in Estoril aufgestellt worden, wo sieben der acht Viertelfinalisten in den 2000er-Jahren geboren wurden. Andrej Rublew (1997 geboren) bildete dort die einzige Ausnahme.

Oldie Nakashima

In Montreal ist der älteste verbliebene Spieler nun Brandon Nakashima, der 2001 geboren wurde. Der Jüngste ist Rafael Jodar, ein 2006er-Baujahr. Es ist das erste Mal seit Paris 2007, dass alle Teilnehmer der Runde der letzten acht Spieler eines ATP-Turniers 25 Jahre oder jünger sind.