Jungstar Schwärzler im Vorwärtsgang: Bemerkenswertes Ranking, neuer Trainer
In Kitzbühel hatte Joel Schwärzler nach seinem glatten Aus gegen Jurij Rodionov noch mit seiner miserablen Leistung gehadert, nun geht es doch aufwärts. Der Vorarlberger gewann nach einem 7:6-6:2-Finalsieg über den Italiener Andrea Guerrieri das Challenger im polnischen Grodzisk Mazowicki nahe Warschau. Sein dritter Titel auf dieser Ebene wird auch ein Karriere-High bringen.
Schwärzler, der im Jänner erst 20 wurde, stieß damit im Liveranking auf Rang 150 vor. Auch wenn dies eine Region ist, die Österreichs Herren-Tennis nicht zwingend auf neue Hemisphären erhebt, ist eines doch beachtlich: Nur zwei Spieler sind im Liveranking (am Montag gibt es aufgrund des laufenden Turniers in Montreal kein aktuelles ATP-Ranking) besser platziert, die jünger sind als Schwärzler:
Der Spanier Rafael Jodar, in Montreal noch im Bewerb, ist die Nummer 13, der Brasilianer Joao Fonseca die Nummer 26. Beide sind 19. Die anderen 20-Jährigen, die vor ihm liegen, sind älter als Schwärzler - wenn auch nur wenige Wochen (wie der Spanier Martin Landaluce oder US-Mann Learner Tien).
Nach seinem dritten Challenger-Titel geht es nun für Schwärzler in Brownsburg (USA) weiter. Großes Ziel ist die Qualifikation für die US Open, wo am 30. August der Hauptbewerb startet (Puls 4 überträgt).
Hipfl: „Im Guten getrennt“
Mittlerweile wird Joel Schwärzler von seinem Bruder Julian Schwärzler trainiert, der eine Tennis-Akademie betreibt. Im Vorjahr war Joel Schwärzler die Nummer eins der Junioren-Weltrangliste, ein Umfeldwechsel nach Spanien wurde zum Flop, danach war es unter Trainer Markus Hipfl zunächst aufwärtsgegangen. „Wir haben uns nach Kitzbühel im Guten getrennt“, sagt der ehemalige Davis-Cup-Spieler Hipfl.
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