Aufschwung beim Nachbarn: Ofner ist deutscher Meister

In den vergangenen Wochen lief es bei Sebastian Ofner weniger rund: Der Erstrundenniederlage beim Generali Open in Kitzbühel gegen den Slowaken Alex Molcan folgte ein Aus in der 1. Quali-Runde in Montreal gegen den Briten Jacob Fearnley. Nun gab es doch einen Grund, das Glas zu erheben.

Marc O'Polo Rosenheim feierte am Sonntag den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Ein 3:3 in Mannheim reichte, um den Titelverteidiger Bredeney hinter sich zu lassen. Über die gesamte Spielzeit hinweg musste die Mannschaft aus Bayern lediglich einen einzigen weiteren Punkt abgeben.

Mittendrin in der Meistermannschaft war unter vielen Toplegionären auch der Steirer Ofner, der sich damit über den Meistertitel in der besten Tennis-Liga der Welt freuen darf. Der 30-Jährige trug als langjähriger Leistungsträger mit seiner internationalen Erfahrung zum historischen Erfolg der Mannschaft bei. Beim letzten Spiel war Ofner freilich nicht dabei - er bereitet sich in Übersee auf die US-Open-Qualifikation vor,