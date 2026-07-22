Pfiat enk: Alle Österreicher in Kitzbühel-Einzel out

Der Einzelbewerb der 82. Auflage des Kitzbüheler Tennis-Klassikers geht ab Mittwoch Nachmittag ohne Österreicher weiter. Nach Joel Schwärzler, Sebastian Ofner und Lukas Neumayer verabschiedete sich nun auch Jurij Rodionov .

Der 27-Jährige, der im „KURIER Davis Cup Team“ stets seine besten Leistungen bringt, unterlag im Achtelfinale dem als Nummer vier gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry (Nummer 31 der Welt) 2:6, 6:7(4). Erst am Ende kam Rodionov besser ins Spiel, unter Begeisterungsstürmen am vollen Centrecourt kam richtige Tennis-Stimmung auf. Immerhin machte er einen 1:4-Rückstand wett. Am Ende gab es nach einem umstrittenen Ball Pfiffe.

Rodionov spielt nächste Woche beim Challenger in Bonn, nach einer zweiwöchigen Pause wechselt er auf Hartplatz mit US-Tournee. Bis zum Davis Cup am 18. und 19. September in Wien auf Sand bleibt er auf diesen Belag, lässt auch das Heim-Challenger in Tulln aus.

Im Doppel ist Österreich indes noch vertreten. Joel Schwärzler und Lukas Neumayer spielen am Donnerstag im Viertelfinale, Lucas Miedler am Mittwoch noch an der Seite des Australiers Marc Polmans, mit dem er zuletzt in Gstaad triumphierte.