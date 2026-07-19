Es hat 12 geschlagen: Miedler kommt als Turniersieger nach Kitzbühel

Lucas Miedler kommt als frisch gebackener Turniersieger nach Kitzbühel . An der Seite seines vorerst neuen Partners, des Australiers Marc Polmans , gewann er in Gstaad gleich das erste Event gegen Marcelo Demoliner und Robert Galloway aus Brasilien und den USA durch ein 6:3,6:4 im Finale.

Für den Weltranglisten-21. aus Tulln war es der insgesamt zwölfte Doppeltitel auf der ATP-Tour. Das Duo ist in Kitzbühel als Nummer zwei gesetzt. Beim Generali Open konnte sich der KURIER-Kolumnist bereits zweimal den Turniersieg sichern, 2021 und 2023 siegte er jeweils an der Seite seines noch verletzten Tiroler Partners Alexander Erler.

„Ich bin happy, wir spielen ja die erste Woche gemeinsam, also es waren auch ein paar unbekannte Sachen auch“, hatte Miedler schon vor dem Endspiel gemeint. Er wird mit Polmans fix bis zu den US Open (ab 31. August) spielen.

Bis zum Spektakel mit dem „KURIER Austria Davis Cup Team“ am 18. und 19. September im WAC-Areal in Wien hofft Miedler, dass Standardpartner Erler wieder fit ist. Ansonsten ist der Wiener Neil Oberleitner eine Option.