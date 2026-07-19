Klare Sache in Kitzbühel: Kraus holt sich nächsten Heimsieg

Sinja Kraus ist eine echte Österreich-Spezialistin. Im Vorjahr gewann die 24-Jährige die gut besetzten ITF-Turniere in Amstetten und Wien-LaVille, nun gewann die Wienerin das neue WTA-Turnier in Kitzbühel, das Generali Open Ladies.

Und das in einem rein-österreichischen Endspiel. Dort schlug die in Deutschland lebende Kraus die Vorarlbergerin Julia Grabher 6:3 und 6:1. Bresnik-Schützling Grabher fand im Gegensatz zum Halbfinale kaum in ihr Spiel, Kraus punktete immer wieder mit Winner-Schlägen und schönen Richtungswechseln und feierte ihre zweiten Titel bei einem WTA-Challenger, den ersten holte sie im Vorjahr in Kolumbien (Cali).

Im Ranking zieht Kraus nun erstmals in die Top 80 ein, Grabher verpasste (noch) die Rückkehr in die Top 100.