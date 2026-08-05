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Tennis

Potapova nahm Auftakthürde in Toronto souverän: Jetzt wartet schweres Los

Anastasia Potapova hat beim WTA-1000-Turnier in Toronto in der zweiten Runde souverän gegen die Rumänin Ruse gewonnen. Jetzt kommt es zum Duell mit einer Grand-Slam-Halbfinalistin.
05.08.2026, 08:24

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Anastasia Potapova beim Turnier in Washington

Anastasia Potapova hat ihre Auftakthürde beim WTA-1000-Turnier in Toronto souverän genommen. Österreichs Nummer eins setzte sich am Dienstag im Zweitrunden-Duell mit der Rumänin Elena-Gabriela Ruse nach 1:45 Stunden glatt mit 6:4, 6:2 durch. 

Toronto: Schweres Los für Potapova in 3. Runde

In der 1. Runde des Hartplatz-Turniers hatte die gebürtige Russin von einem Freilos profitiert. In der 3. Runde trifft die als Nummer 24 gesetzte Potapova auf die Australian-Open-Halbfinalistin Elina Switolina (9) aus der Ukraine.

Die Entry-List ist da: Doch ein Österreicher im Hauptbewerb der US Open

Im ersten Satz ging Potapova mit 3:1 in Führung, ärgerte sich dann aber etwas über das Rebreak der Weltranglisten-77. zum 3:3. Mit einem weiteren Break zum 5:4 gelang Potapova die Vorentscheidung. Denn im zweiten Durchgang gelang der Weltranglisten-27. direkt das Break im ersten Game.

Anastassija Potapowa
Agenturen, pres  | 

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