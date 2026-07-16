Große Ehre: Deutschlands neue „Steffi Graf“ schlägt in Amstetten auf

Beehrte im Vorjahr noch Lilli Tagger mit Trainerin Francesca Schiavone das aufstrebende ITF-Turnier in Amstetten, so ist es heuer ab Montag das deutsche Pendant. Mit der erst 15-jährigen Ida Wobker kommt eines der größten Talente des deutschen Damentennis nach Amstetten, wo die Vorarlbergerin Julia Grabher als Nummer eins serviert.

Die Osnabrückerin sorgte bereits seit Jahren international für Aufsehen. Aktuell liegt Wobker auf Rang 689 der WTA-Weltrangliste, bei den Juniorinnen ist sie mit ihren erst 15 Jahren sogar die Nummer 17 der Welt. Bereits fünf ITF-Juniorenturniere konnte sie für sich entscheiden. Im Juli 2025 war sie mit nur 14 Jahren die jüngste Spielerin unter den Top 1000 der WTA-Weltrangliste, wenige Wochen später feierte sie in Dublin ihren ersten Titel auf der ITF-Profitour. In Deutschland wird sie bereits als neue Steffi Graf bezeichnet.

Berühmte Trainerin

Mit der ehemaligen deutschen Bundestrainerin Barbara Rittner nimmt Wobker auch einen berühmten Coach mit.Rittner gewann 1992 auch schon den Fed Cup - als Spielerin neben Steffi Graf. Parallelen zu Lilli Tagger & Francesca Schiavone drängen sich auf...