Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Große Ehre: Deutschlands neue „Steffi Graf“ schlägt in Amstetten auf

Ida Wobker gilt als größtes Talent Deutschlands und hat mit erst 15 sogar schon ein Profi-Turnier gewonnen. Sie kommt mit einer Trainer-Legende.
Harald Ottawa
16.07.2026, 20:25

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ida Wobker mit Trainerin Barbara Rittner

Beehrte im Vorjahr noch Lilli Tagger mit Trainerin Francesca Schiavone das  aufstrebende ITF-Turnier in Amstetten, so ist es heuer ab Montag das deutsche Pendant. Mit der erst 15-jährigen Ida Wobker kommt eines der größten Talente des deutschen Damentennis nach Amstetten, wo die Vorarlbergerin Julia Grabher als Nummer eins serviert. 

Nach Fehlstart: Grabher gewinnt Österreichinnen-Duell in Kitzbühel

Die Osnabrückerin sorgte bereits seit Jahren international für Aufsehen. Aktuell liegt Wobker auf Rang 689 der WTA-Weltrangliste, bei den Juniorinnen ist sie mit ihren erst 15 Jahren sogar die Nummer 17 der Welt. Bereits fünf ITF-Juniorenturniere konnte sie für sich entscheiden. Im Juli 2025 war sie mit nur 14 Jahren die jüngste Spielerin unter den Top 1000 der WTA-Weltrangliste, wenige Wochen später feierte sie in Dublin ihren ersten Titel auf der ITF-Profitour. In Deutschland wird sie bereits als neue Steffi Graf bezeichnet.

Berühmte Trainerin

Mit der ehemaligen deutschen Bundestrainerin  Barbara Rittner nimmt Wobker auch einen berühmten Coach mit.Rittner gewann 1992 auch schon den Fed Cup - als Spielerin neben Steffi Graf. Parallelen zu Lilli Tagger & Francesca Schiavone drängen sich auf...

News vom Tennis im KURIER

Ida Wobker gilt als größtes Talent Deutschlands und hat mit erst 15 sogar schon ein Profi-Turnier gewonnen. Sie kommt mit einer Trainer-Legende.
Weiterlesen
Sinja Kraus besiegte die Deutsche Eva Bennemann klar und steht im Viertelfinale von Kitzbühel.
Weiterlesen
Mit Cobolli kommt ein Top-Ten-Spieler und French-Open-Finalist nach Kitzbühel, Berrettini zog zurück. Die Österreicher sind (noch) weniger gut in Form.
Weiterlesen
Die 30-jährige Grabher leistete sich beim Generali Open Ladies Kitzbühel gegen die 19-jährige Staatsmeisterin Perelygina einen Fehlstart.
Weiterlesen
Am Dienstag sind beim Generali Open Ladies in Kitzbühel drei Österreicherinnen im Einsatz (Start: 11 Uhr). Der Auftakt am Montag war gelungen.
Weiterlesen
ÖTV Amstetten Lilli Tagger Niederösterreich
kurier.at, hot  | 

Kommentare