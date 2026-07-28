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Tennis

Tennis-Doppel: Lucas Miedler bleibt dem Ersatzpartner in den USA treu

Lucas Miedler setzt auch in Nordamerika auf Neo-Partner Marc Polmans. Alexander Erler ist bereits fit und schied mit seinem Partner in Washington aus.
Peter Karlik
28.07.2026, 15:55

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Miedler (re.) und sein Partner Polmans

Doppel-Spezialist Lucas Miedler, zuletzt Turniersieger in Gstaad und Kitzbühel, hat Beziehungsstress. Aber im positiven Sinn.  

Der Niederösterreicher gewann in den vergangenen Wochen nicht mit seinem Standardpartner Alexander Erler, sondern mit dem Australier Marc Polmans. Dieser  ersetzte den verletzten Tiroler und ist mit Miedler in zwei Turnieren noch ungeschlagen. Offensichtlich passen die beiden richtig gut zusammen.

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Die Zweckpartnerschaft könnte sich verlängern, obwohl sich in Washington auch Alexander Erler wieder fit meldete. Die im Juni eingerissene Ellbogensehne ist verheilt. Erler ging in Washington mit dem US-Amerikaner Robert Cash auf den Platz und verlor gegen die Italiener Bolelli/Vavassori 4:6, 4:6.

Lucas Miedler reiste mit Ersatzpartner Marc Polmans nach Washington und plant bis zu den US Open Ende August mit ihm.  Bevor sie am Dienstag gegen Andreozzo/Guinard (ARG/FRA) antraten, begründete Miedler: „Nach der Verletzung von Alex habe ich leider reagieren müssen. Ich bin froh, mit Marc eine gute Lösung gefunden zu haben. Wir kennen uns schon von den Junior-Turnieren. Seine positive Einstellung und sein Ehrgeiz haben mich damals schon beeindruckt.“ 

Auch spielerisch passen die beiden zusammen. „Wir haben ähnliche Stärken. Wir returnieren sehr aggressiv und bauen damit viel Druck im Match auf. Der Start mit zwei Titeln war natürlich ein Traum. Darauf wollen wir jetzt im US-Swing aufbauen“, sagt Miedler.

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