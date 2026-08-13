Vor den US Open in Topform: Tagger mit starkem Spiel im Cincinnati-Hauptbewerb

Für Lilli Tagger hat es sich ausgezahlt, dass sie früher als andere auf Hartplatz wechselte. Nach ihren starken Auftritten in Europa inklusive Turniersieg in Prag, gewann sie nun bereits zwei Spiele in den USA. Und das mit beeindruckenden Vorstellungen.

Mit zwei Siegen schaffte die erst 18-Jährige den Sprung in den Hauptbewerb des WTA-1.000-Events von Cincinnati. Nur der Beginn war etwas holprig: In der 1. Quali-Runde verlor Tagger gegen die Chinesin Zhu Lin den ersten Satz, siegte aber dann mit großer Dominanz und eindrucksvollen Schlägen 3:6, 6:1 und 6:1. In der Nacht auf Donnerstag (MESZ) deklassierte die Osttirolerin die Lokalmatadorin Robin Montgomery glatt mit 6:3, 6:1.

In dieser Form kann der Schützling der ehemaligen French-Open-Siegerin Francesca Schiavone nicht nur in Cincinnati viel erreichen, sondern auch bei den US Open (ab 30. August) brillieren.