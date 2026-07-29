Österreicherin besiegt siebenfache Grandslam-Gewinnerin klar

Die 25-jährige Österreicherin Anastasia Potapova hat die ehemalige Weltranglistenerste Venus Williams beim Washingtoner Frauen-Tennisturnier klar in zwei Sätzen geschlagen. Die Ende des Vorjahres eingebürgerte gebürtige Russin besiegte die 46-jährige US-Amerikanerin in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) in der Auftaktrunde nach 54 Minuten mit 6:3, 6:3.