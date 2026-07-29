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Tennis

Österreicherin besiegt siebenfache Grandslam-Gewinnerin klar

Die eingebürgerte Österreicherin Anastasia Potapova besiegte Venus Williams in Washington.
29.07.2026, 08:18

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Die 25-jährige Österreicherin Anastasia Potapova hat die ehemalige Weltranglistenerste Venus Williams beim Washingtoner Frauen-Tennisturnier klar in zwei Sätzen geschlagen. Die Ende des Vorjahres eingebürgerte gebürtige Russin besiegte die 46-jährige US-Amerikanerin in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) in der Auftaktrunde nach 54 Minuten mit 6:3, 6:3.

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Williams gewann insgesamt sieben Grand-Slam-Titel im Einzel. Ihre jüngere Schwester Serena (44) holte 23 Grand-Slam-Einzeltitel.  

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