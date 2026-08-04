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Tennis

Premiere im Tennis: Erster Turniersieg für die Philippinen

Alexandra Eala von den Philippinen gewann das WTA-Turnier in Washington und schrieb damit Tennis-Geschichte.
Christoph Geiler
04.08.2026, 08:25

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Washington DC Open tennis tournament

Alexandra Eala ist ein Platz in den Geschichtsbüchern des Tennissports sicher. Als erste Tennisspielerin der Philippinen konnte die 21-Jährige ein Turnier gewinnen. Eala behielt beim WTA-500-Event in Washington im Finale gegen die topgesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegual mit 4:6, 6:4, 6:0 die Oberhand.

Washington DC Open tennis tournament

Alexandra Eala startete durch

Erstmals in den Top 20

„Ich spüre so viel Liebe. Meine erste Chance auf einen Titel, und jetzt habe ich diesen Meilenstein in meiner Karriere bereits erreicht“, jubelte Eala nach ihrem Premierensieg, der sie in der Weltrangliste erstmals in die Top 20 bringt.

Die frühere US-Open-Siegerin bei den Juniorinnen hatte am Weg ins Finale Leylah Fernandez (WTA-34.), Jelina Switolina (10.) und Naomi Osaka (13.) ohne Satzverlust ausgeschaltet. Im Endspiel profitierte sie auch von einer Regenunterbrechung beim Stand von 4:6, 2:1. Danach drehte sie auf und das Match.

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Bei den Männern gewann der an Nummer drei gereihte Kalifornier Taylor Fritz den ATP-500-Titel in der US-Hauptstadt. Der 28-Jährige bezwang im Endspiel den Spanier Rafael Jodar 7:6(2),6:4 und feierte seinen elften ATP-Turniersieg. 

Philippinen
kurier.at, cg  | 

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