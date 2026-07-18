Sinja Kraus hat bei der Rückkehr des Damentennis nach Kitzbühel das Endspiel erreicht. Die 24-jährige Wienerin setzte sich im Halbfinale gegen die an Nummer fünf gesetzte Spanierin Marina Bassols Ribera nach 2:11 Stunden mit 3:6, 6:4, 6:1 durch. Im Finale trifft sie entweder auf ihre Landsfrau Julia Grabher oder die topgesetzte Slowenin Veronika Erjavec. Durch den Finaleinzug verbessert sich Kraus im Live-Ranking auf Platz 87 und erreicht damit eine neue persönliche Bestmarke.

Der Fehlstart im ersten Satz

„Es war heute wirklich superschwer für mich. Gestern war ich voller Selbstvertrauen, heute hat am Anfang überhaupt nichts funktioniert. Ich habe viel mit mir gehadert“, sagte Kraus nach der Partie. Umso zufriedener zeigte sie sich darüber, das Match noch gedreht zu haben: „Gut spielen und gewinnen kann jeder.“

Die Österreicherin erwischte einen Fehlstart und musste den ersten Satz trotz zwischenzeitlichen Rebreaks mit 3:6 abgeben. Im zweiten Durchgang erspielte sie sich zwar früh einen Vorsprung, ließ diesen aber wieder aus der Hand. Erst ein Doppelfehler ihrer Gegnerin brachte das entscheidende Break zum 6:4. Im dritten Satz dominierte Kraus das Geschehen schließlich klar und machte den Finaleinzug souverän perfekt.