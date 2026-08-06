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Tennis

Frühes Aus als Topgesetzter: Zverev fliegt in der 2. Runde raus

Alexander Zverev scheiterte beim Master-1000-Turnier in Montreal am Niederländer Tallon Griekspoor und verpatzt die Generalprobe für die US Open.
Christoph Geiler
06.08.2026, 07:48

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Für Alexander Zverev war beim Masters-1000-Turnier in Montreal überraschend bereits in der zweiten Runde Endstation. Der topgesetzte Deutsche verabschiedete sich vorzeitig gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in drei Sätzen.

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Stark nachgelassen

Zverev wollte das Turnier eigentlich nutzen, um sich für die US Open (ab 30. August) warmzuspielen. Doch der French-Open-Sieger kam in Montreal nicht an sein übliches Leistungsniveau heran.

Im ersten Satz hatte der Deutsche noch mit 7:6 die Oberhand behalten. Danach war der Niederländer Tallon Griekspoor, die Nummer 69 der Weltrangliste, aber deutlich besser und gewann die weiteren Sätze mit 6:2 und 6:4. 

Alexander Zverev
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