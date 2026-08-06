Frühes Aus als Topgesetzter: Zverev fliegt in der 2. Runde raus

Für Alexander Zverev war beim Masters-1000-Turnier in Montreal überraschend bereits in der zweiten Runde Endstation. Der topgesetzte Deutsche verabschiedete sich vorzeitig gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in drei Sätzen.

Stark nachgelassen

Zverev wollte das Turnier eigentlich nutzen, um sich für die US Open (ab 30. August) warmzuspielen. Doch der French-Open-Sieger kam in Montreal nicht an sein übliches Leistungsniveau heran.

Im ersten Satz hatte der Deutsche noch mit 7:6 die Oberhand behalten. Danach war der Niederländer Tallon Griekspoor, die Nummer 69 der Weltrangliste, aber deutlich besser und gewann die weiteren Sätze mit 6:2 und 6:4.