Geschafft: Erstes Grand-Slam-Achtelfinale für Doppelspezialist Miedler

Nun hat auch Lucas Miedler sein erstes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Der KURIER-Kolumnist besiegte in der 2. Runde an der Seite des Tirolers Alexander Erler das US-Duo Benjamin Kittey/Rajeev Ram 7:5, 4:6 und 6:4.

Das Stamm-Duo des "KURIER Austria Davis Cup Teams", das im September im Wiener Prater am Areal des WAC gegen Belgien um einen Platz im Final 8 in Bologna kämpft, ist in Paris als Nummer 14 gesetzt und spielt seit heuer wieder zusammen.

Für Miedler ist es das erste Achtelfinale bei einem Major, Erler erreichte im Vorjahr mit dem Deutschen Constantin Frantzen bereits in Wimbledon das Achtelfinale. Bei den Junioren gewann Miedler jedoch schon 2014 die Doppel-Konkurrenz der Australian Open mit dem Australier Bradley Mousley.