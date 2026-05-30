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Tennis

Geschafft: Erstes Grand-Slam-Achtelfinale für Doppelspezialist Miedler

Mit seinem Davis-Cup-Partner Alex Erler zog Lucas Miedler ins Achtelfinale des Doppelbewerbs der French Open ein.
Harald Ottawa
30.05.2026, 14:50

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Miedler & Erler in Hochform

Nun hat auch Lucas Miedler sein erstes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Der KURIER-Kolumnist besiegte in der 2. Runde an der Seite des Tirolers Alexander Erler das US-Duo Benjamin Kittey/Rajeev Ram 7:5, 4:6 und 6:4.

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Für Miedler ist es das erste Achtelfinale bei einem Major, Erler erreichte im Vorjahr mit dem Deutschen Constantin Frantzen bereits in Wimbledon das Achtelfinale. Bei den Junioren gewann Miedler jedoch schon 2014 die Doppel-Konkurrenz der Australian Open mit dem Australier Bradley Mousley. 

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