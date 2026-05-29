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Tennis

Erstmals Achtelfinale: Grand-Slam-Bestmarke für Antonitsch-Neffen

Der Wiener Neil Oberleitner und sein tschechischer Partner Petr Nouza profitierten von einem w. o. der Gegner. Für den Neffen von Alex Antonitsch ist es das erste Grand-Slam-Achtelfinale.
Harald Ottawa
29.05.2026, 13:37

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Auf dem Sprung nach oben: Neil Oberleitner (rechts)

Der Wiener Neil Oberleitner steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Achtelfinale. Der Neffe von Alexander Antonitsch und sein tschechischer Partner Petr Nouza profitierten allerdings von einem w. o. - Zizou Bergs und Raphael Collignon traten nicht zur Zweitrunden-Partie an. Die Belgier könnten im September beim  Davis-Cup im Wiener Prater aufschlagen. 

Sport Talk mit Alexander Peya und Neil Oberleitner

Im Achtelfinale warten nun die Tschechen Adam Pavlasek und Patrik Rikl. Pikant: Im Vorjahr verlor der von Alexander Peya trainierte Oberleitner mit Joel Schwärzler hauchdünn im Kitzbühel-Finale gegen seinen heutigen Partner Nouza und Rikl. In der ersten Runde haben Oberleitner/Nouza überraschend das als Nummer 13 gesetzte französische Gespann Albano Olivetti/Theo Arribage 7:6 (2), 7:6 (6) besiegt.  

Mit einem weiteren Sieg könnten sich die Top 50 für Oberleitner, der zum zweiten Mal bei einem Major dabei ist, ausgehen. 

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