French Open: Potapova erspielte sich Duell mit Grand-Slam-Siegerin
Nach Startschwierigkeiten in ihrer Partie gegen Katie Boulter hat Anastasia Potapova am Donnerstag noch sicher die dritte Runde der Tennis French Open erreicht. Österreichs favorisierte Nummer eins setzte sich nach 2:06 Stunden mit 5:7,6:4,6:2 durch und bekommt nun mit Titelverteidigerin Coco Gauff zu tun. Für Julia Grabher war der Arbeitstag hingegen schon nach 19 Minuten beendet. Die Vorarlbergerin gab mit gesundheitlichen Problemen auf.
Highlight-Spiel für Potapova
Potapova darf sich nun auf ein absolutes Topduell freuen. Auf die Neo-Österreicherin wartet mit Gauff die Siegerin des Vorjahres, die 2022 auch im Finale des Sand-Klassikers stand und mit den US Open 2023 einen zweiten Major-Triumph zu Buche stehen hat. Einen ähnlichen Start wie am Donnerstag darf sich die an 28. Stelle gesetzte Potapova dann aber nicht leisten. Gegen Boulter brauchte sie einen ganzen Satz, um ins Spiel zu finden. Gauff gab ihrerseits gegen die Ägypterin Mayar Sherif beim 6:3,6:2 keinen Satz ab.
Potapova betritt mit dem Spiel gegen die Weltranglistenvierte Gauff kein Neuland. Bereits viermal standen sich die beiden gegenüber, nur die beiden ersten konnte Gauff für sich entscheiden. Zuletzt ging zweimal Potapova als Siegerin vom Platz, beim jüngsten Duell setzte sie sich 2023 auf Sand in Stuttgart mit 6:2,6:3 durch. Ein gutes Omen.
Oberleitner im Doppel weiter, Miedler im Mixed
Eine Erfolgsmeldung gab es indes für Neil Oberleitner im Doppel. Mit seinem tschechischen Partner Petr Nouza setzte sich der 26-jährige Wiener in der ersten Runde gegen die an 13. Stelle gesetzte französische Paarung Theo Arribage/Albano Olivetti mit 7:6(2),7:6(6) durch. In der zweiten Runde warten die Belgier Zizou Bergs/Raphael Collignon. Im Mixed schaffte Lucas Miedler mit seiner norwegischen Partnerin Ulrikke Eikeri dank eines 7:5,6:3 gegen Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah/Arthur Reymond aus Frankreich den Einzug ins Achtelfinale.
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