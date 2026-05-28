French Open: Potapova erspielte sich Duell mit Grand-Slam-Siegerin

Nach Startschwierigkeiten in ihrer Partie gegen Katie Boulter hat Anastasia Potapova am Donnerstag noch sicher die dritte Runde der Tennis French Open erreicht. Österreichs favorisierte Nummer eins setzte sich nach 2:06 Stunden mit 5:7,6:4,6:2 durch und bekommt nun mit Titelverteidigerin Coco Gauff zu tun. Für Julia Grabher war der Arbeitstag hingegen schon nach 19 Minuten beendet. Die Vorarlbergerin gab mit gesundheitlichen Problemen auf.

Highlight-Spiel für Potapova

Potapova darf sich nun auf ein absolutes Topduell freuen. Auf die Neo-Österreicherin wartet mit Gauff die Siegerin des Vorjahres, die 2022 auch im Finale des Sand-Klassikers stand und mit den US Open 2023 einen zweiten Major-Triumph zu Buche stehen hat. Einen ähnlichen Start wie am Donnerstag darf sich die an 28. Stelle gesetzte Potapova dann aber nicht leisten. Gegen Boulter brauchte sie einen ganzen Satz, um ins Spiel zu finden. Gauff gab ihrerseits gegen die Ägypterin Mayar Sherif beim 6:3,6:2 keinen Satz ab.