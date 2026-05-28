Fieber: Julia Grabher musste nach 19 Minuten aufgeben

Viel hatte sich die Vorarlbergerin Julia Grabher vorgenommen nachdem sie in der ersten Runde gegen die Slowakin Rebecca Sramkova groß aufspielte. Doch ihr Zweitrundenspiel gegen den US-Star Amanda Anisimova, die Nummer sechs der Welt, dauerte nur 25 Minuten. Schon im ersten Satz merkte man ihr körperliche Probleme an.

Diesen verlor die 29-Jährige mit 0:6, und gab danach auf, nicht nur die Hitze hatte ihr wie zuvor Jannik Sinner zugesetzt. "Julia hat seit Montag Fieber", sagt Trainer Günter Bresnik. Damit verpasste der Schützling von Günter Bresnik die erstmalige Teilnahme an einer dritten Runde bei einem Grand-Slam-Turnier. Als Trost bleibt ein Preisgeld von 130.000 Euro.