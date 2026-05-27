Weiter in Paris dabei: Jungstar Tagger gewinnt im extravaganten Doppel
Eines der attraktivsten Doppel steht in der 2. Runde. Ein Doppel der Generationen. Lilli Tagger, im Februar 18 geworden, gewann mit der 39-jährigen Italienerin Sara Errani das US-Gespann Ashlyn Krueger/Sofia Kenin 6:3, 6:2.
Wie es zu dieser Arbeitsgemeinschaft kam? „Sie hat mich gefragt, da sagt man nicht nein“, erzählt die Osttirolerin. Natürlich profitiert sie in jeder Hinsicht davon: Errani ist sechsfache Grand-Slam-Siegerin im Doppel. Und sie kennt natürlich Taggers Trainerin Francesca Schiavone. Zwei Jahre nachdem die heute 45-jährige Schiavone die French Open gewann, marschierte Errani dort bis ins Finale - ihr größter Erfolg im Einzel.
Der klare Sieg war dennoch ein bisserl überraschend: Sofia Kenin gewann 2020 die Australian Open im Einzel.
