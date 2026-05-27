Tennis

Weiter in Paris dabei: Jungstar Tagger gewinnt im extravaganten Doppel

Die 18-jährige Lilli Tagger und die 39-jährige Italienerin Sara Errani spielten bei den French Open im Doppel groß auf.
Harald Ottawa
27.05.2026, 14:18

In der 2. Doppel-Runde: Lilli Tagger

Eines der attraktivsten Doppel steht in der 2. Runde. Ein Doppel der Generationen. Lilli Tagger, im Februar 18 geworden, gewann mit der 39-jährigen Italienerin Sara Errani  das US-Gespann Ashlyn Krueger/Sofia Kenin 6:3, 6:2. 

Wie es zu dieser Arbeitsgemeinschaft kam? „Sie hat mich gefragt, da sagt man nicht nein“, erzählt die Osttirolerin. Natürlich profitiert sie in jeder Hinsicht davon: Errani ist sechsfache Grand-Slam-Siegerin im Doppel. Und sie kennt natürlich Taggers Trainerin Francesca Schiavone. Zwei Jahre nachdem die heute 45-jährige Schiavone die French Open gewann, marschierte Errani dort bis ins Finale - ihr größter Erfolg im Einzel. 

Der klare Sieg war dennoch ein bisserl überraschend: Sofia Kenin gewann 2020 die Australian Open im Einzel. 

Die 18-jährige Lilli Tagger und die 39-jährige Italienerin Sara Errani spielten bei den French Open im Doppel groß auf.
